В Артеме нетрезвый мужчина устроил стрельбу из-за того, что его не пустили в клуб

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Артема. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 июня в одном из ночных клубов в Артеме музыку прервали выстрелы. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но получил отказ. Иначе и быть не могло, ведь он зачем-то захватил с собой ружье. Такой ход событий вывел его из себя, он достал оружие и нажал на курок сначала в холле, а затем на улице.

– В результате инцидента травмы получили две жительницы Артема 34 и 33 лет, а также 34-летний мужчина. Одна из женщин госпитализирована с ранением голени, другим пострадавшим оказана медпомощь на месте, – сообщают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Приморца, устроившего стрельбу, задержали, на него завели уголовного дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчину заключат под стражу всего на два месяца. За этот инцидент артемовцу грозило до семи лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города.

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