Во Владивостоке отметили национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй в одном из городских парков

Казаны с пловом. Фото: пресс-служба краевого правительства

«Сабантуй», татаро-башкирский праздник, с размахом отметили в Приморье огромными казанами плова, килограммами шашлыка в минувший выходной 26 июня. В этом году праздник прошел во Владивостоке в 26-й раз в парке Минного городка и в третий раз в Артеме, рассказали в пресс-службе краевого правительства. В изобилии были блюда татарской и башкирской кухни от чак-чака до плова. Жители танцевали народные танцы, пели этнические песни.

– За годы проведения этот праздник уже многим полюбился. Он ярко демонстрирует приморский колорит – региона с выраженной многонациональностью и разнообразием культур.

Фото: пресс-служба краевого правительства

Сабантуй с татарского переводится как «Родина», в этом году участие приняли больше 150 человек, включая представителей различных организаций. Приезжали гости со всего многонационального Приморья: из Находки, Партизанска, Хороля, Покровки и других поселков и городов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о проведении в регионе якутского нового года. Ысыах олицетворяет начало лета, продолжение жизни.

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