В Приморье спасатели потушили ночной пожар в поселке

Ночью в Приморье на территории села загорелся частный дом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители одного из сел в Хорольском районе Приморья ночью позвонили спасателям и попросили о помощи. По словам очевидцев, на территории поселения загорелся частный дом.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, тревожный звонок поступил пожарным в ночь на воскресенье, 26 июня. Когда 2 спецмашины со спасателями прибыли на место происшествия, то крыша дома уже полыхала. Возгорание на площади около 60 квадратных метров оперативно потушили и пролили несущие балки.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. Специалисты устанавливают причину появления пламени, а также причиненный ущерб.

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