Обиженный неадекват с огнестрелом в Приморье, устроивший шоу в ночном заведении, поедет в СИЗО

Мужчине не понравилось, что его не пустили в клуб. Из архива КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Артема настояла на аресте 36-летнего местного жителя, отличившимся в минувшие выходные, 26 июня, неадекватным поведением. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», мужчину не пустили в ночной клуб – в отместку, видимо, от обид, он достал из карманов огнестрел. Об этом сообщили в краевой пресс-службе прокуратуры.

Из-за стрельбы фигуранта (уголовное дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ (неуважение к обществу и нарушение порядка с применением оружия) пострадали три человека. Две женщины и мужчина лечатся от пулевых ранений – к счастью, травмы не так серьезны, как могли бы быть.

После демонстрации огнестрела фигурант скрылся с места преступления, но оперуполномоченные по горячим следам нашли мужчину и доставили в отдел. Прокуратура поддержала ходатайство следователя: по мнению ведомств, необходимо заключить дебошира под стражу. Артемовский городской суд решение поддержал, иными словами, под арестом мужчина пробудет еще как минимум два месяца.

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