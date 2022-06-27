Главный синоптик Приморья рассказал, когда погода в крае придет в норму

Фото: портал «Примпогода».

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Об этом заявили местные метеорологи. По имеющимся данным, сильные дожди с грозами накроют край в ночь на 28 июня. Главный синоптик региона рассказал, когда погода в Приморье придет в норму. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По словам Бориса Кубая, надвигающийся циклон принесет с собой в край переувлажненную субтропическую воздушную массу, а это значит, что в Приморье будут идти интенсивные дожди с грозами и порывистым ветром.

- Учитывая, что циклон задерживаться над Приморьем не собирается, думаю, что в среду, 29 июня, погода нормализуется, - уточнил главный краевой синоптик.

Напомним, уже предстоящей ночью, 29 июня, на Приморский край обрушатся сильные дожди и грозы. Выпадет примерно 15-45 миллиметров за 12 часов. В восточных и южных районах ожидаются локальные очень сильные осадки с количеством 50 миллиметров и больше примерно за 12 часов.

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