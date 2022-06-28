Обрушившийся на Приморье циклон принесет не только дождь, но и грозы

Температура воздуха в крае поднимется до +26°C. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 28 июня, в Приморье наблюдаются дожди, очень сильные осадки на юго-востоке края. В некоторых районах ожидается гроза и туман. Ветер умеренный, местами порывы сильные южных направлений. Воздух прогреется до +15…+26°C.

Во Владивостоке облачно, дождь, который иногда усиливается. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Есть вероятность грозы. Столбики термометров покажут +18…+20°C.

В Уссурийске облачно, временами дождь. Ветер умеренный южных направлений. Воздух прогреется до +20…+22°C.

В Находке облачно, наблюдаются сильные осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +18…+20°C.

Напомним, главный синоптик Приморья рассказал, когда непогода покинет край.

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