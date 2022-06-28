Дождь во Владивостоке затопил подземный переход в центре города

Фото: принтскрин видео, КП-Владивосток

Во Владивостоке сильнейший ливень до 50 миллиметров в сутки. Из-за непогоды затопило подземный переход у остановки «Фуникулер»: пройти мешают слой из как минимум 40 сантиметров воды. Владивостокцы начали пересекать участок от Орлиного гнезда к Пушкинской по наземной проезжей части: больше выбора не остается.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», на Приморский край могут обрушиться не только осадки, но и грозы. Дальневосточная столица медленно уходит под воду, о чем сообщают очевидцы.

Непогода, как утверждает глава Примгидромета Борис Кубай, может покинуть регион уже в среду, 29 июня.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.