Сильнейший ливень во Владивостоке обвалил склон на Пушкинской

Бригада выехала. Фото: принтскрин видео, dpskontrol125_rus

Во Владивостоке продолжает бушевать непогода. Сильнейший ливень, писала «КП», затопил несколько подземных переходов. Машины уходят под воду. Очевидцы сообщили, что обвалился склон на Пушкинской. Из-за небольшого оползня грунт, деревья и земля оказались на дороге.

В мэрии Владивостока корреспонденту «КП» сообщили, что аварийная бригада уже выехала. Рабочие планируют собрать сошедший на трассу грунт.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ведет текстовую трансляцию непогоды 28 июня. Все о ситуации на дорогах и последствиях атаки стихии – в отдельном материале «КП».

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