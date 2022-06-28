Заклеить провалы: в Приморье начнут новое производство востребованного продукта

Сейчас наблюдается нехватка термоэтикетки. Фото: Руслан НОВИКОВ

Термоэтикетка – популярный и востребованный продукт, который можно встретить везде и всюду. Речь идет о клеящихся на товары «чеки» со сведениями о наименовании продукции, весе, дате и времени покупки. Найти их можно в торговых сетях и супермаркетах. Сегодня на рынок этикеток планирует выйти компания ООО «Макро» во Владивостоке, так как существует недостаток предложений и провалы в объемах.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» учредитель предприятия Владимир Чистяков, на сегодняшний день в городе есть еще один производитель, который и составит главную конкуренцию.

Учредитель компании Владимир Чистяков. Фото: Руслан НОВИКОВ

– Сейчас в Приморье на рынке цены одни из самых низких по России. Рынок отрегулирован, здесь не надо придумывать. Появляется дополнительное предложение, все будут вынуждены считаться, подстраиваться. Нам, как молодому предприятию, придется вести агрессивную политику.

Запустить производство компания хочет уже в конце августа, так как пока что ждут оборудование. Уже в сентябре планируют выйти на промышленные объемы. Пока что о конкретных цифрах говорить рано.

Выйти на промышленные объемы компания планирует уже в сентябре. Фото: Руслан НОВИКОВ

Отметим, что компания «Макро» в настоящее время занимается выпуском кассовой ленты. Особенно востребовано это стало после того, как в бумажной сфере появился дефицит товаров.

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