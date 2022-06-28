Во Владивостоке отремонтируют пешеходную зону рядом с Некрасовским сквером

Макет будущего сквера. Фото: администрация Владивостока.

Во всех районах дальневосточной столицы продолжаются работы по благоустройству и модернизации общественных пространств – строители ежедневно приводят в порядок дворы, дороги, скверы и прилегающие к ним территории. Так, по информации Дирекции общественных пространств, в ближайшее время начнется ремонт пешеходной зоны рядом с Некрасовским сквером – между проспектом 100-летия Владивостока и Некрасовской.

Специалисты администрации города рассказали, что на время ремонтных работ проход через сквер будет закрыт в целях безопасности, перейти на другую сторону получится только по виадуку.

Благоустройство Некрасовского сквера ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда», а выбрали этот объект сами жители Владивостока в ходе единого общероссийского онлайн-голосования.

Схема перекрытых путей. Фото: администрация Владивостока.

Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы – убирает старые пешеходные покрытия и малые архитектурные формы. После демонтажа здесь планируется строительство пешеходных дорожек, установка опор освещения, новых скамеек и урн, обновление озеленения. Все работы завершатся к сентябрю этого года.

Разрабатывали проект изменения этой территории архитекторы студии Bricks, чьи идеи реализуются в скверах на улицах Ульяновская и Русская, 46, а также на сопке Бурачка.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», в данный момент проходит масштабный ремонт парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо, продолжается благоустройство набережных на улице Татарской и в районе Второй речки, в ближайшее время начнутся работы в сквере Первой маевки на улице Калинина. Все эти объекты выбрали приморцы в голосовании по национальному проекту «Жилье и городская среда».

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