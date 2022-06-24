Амфитеатр с видом на прибой и удобная парковка появятся на набережной Второй Речки во Владивостоке

Место с шикарным видом на закаты преобразится. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во Владивостоке набережную Второй Речки комплексно благоустраивают. Сейчас проходит второй этап работ, во время которого на побережье построят амфитеатр, а на въезде оборудуют небольшую бесплатную парковку.

По словам специалистов Дирекции общественных пространств, парковка рассчитана на 20 машино-мест, при этом два из них предназначены для маломобильных людей. Рядом с местом стоянки планируется сделать площадку для сбора бытовых отходов. Перед входом на пляж построят туалет, помимо мужской и женской зоны, рабочие сделают кабинку для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пожалуй, главной изюминкой обновленной территории станет большой амфитеатр с видом на море. Дорожку променада оборудуют дополнительным спуском к воде.

На набережной во всю кипят работы. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», преображать пляжи на Второй Речке начали в прошлом году. Территории сначала расчистили от мусора и разровняли. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» рабочие обустроили пешеходную дорожку, установили малые архитектурные формы и освещение, оборудовали спортивную площадку и зоны для релакса, благоустроили проезд. С пляжа Второй Речки теперь можно без проблем пройти на набережную на улице Татарской. Кстати, эти общественные пространства могут стать частью масштабного проекта.

Во время ежегодного отчета глава Владивостока Константин Шестаков озвучил планы мэрии по созданию единой набережной вдоль Амурского залива. Она раскинется на 18 километров.

– Набережные на улице Татарской и в районе Второй Речки – первые объекты этого большого проекта. В этом году также приступим к созданию современной открытой прогулочной зоны нового формата на набережной Спортивной гавани, – отметил Константин Шестаков.

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