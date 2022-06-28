На одной из главных дорог Владивостока наметили масштабную реконструкцию – даты ограничения движения

Работы закипят с 1 июля. Фото: администрация Владивостока

Ремонт теплотрассы на проспекте 100-летия Владивостока АО «ДГК» назначил на 1 июля. Работы охватят участок на пешеходной зоне от пересечения Русской и в сторону фигуры кита, которую скоро демонтируют, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 8 по 11 июля на трассе организуют реверсивное движение, автомобильную дорогу частично сузят. Объехать можно будет по Енисейской, Кирова, Магнитогорской, Чапаева – перекроют проезжую часть пересечения Русской и проспекта в сторону автовокзала, в районе военного вертолета.

Следующий этап работ назначен на период с 11 по 15 июля. Проезжую часть от ТЦ «Гранд» в сторону автомобильной развязки «Вторая Речка» и частично перекроют. Основной ремонт пройдет на пешеходной зоне. В третьем этапе – с 15 по 18 июля – перекроют проезд на Русской в сторону указанной развязки.

Последний этап пройдет с 18 по 24 июля с полным ограничением проезда от торгового центра в направлении выезда на проспект 100-летия Владивостока.

Плановую перекладку протяженностью 216 метров завершат до конца августа. Часть работ по замене участка магистральной теплотрассы в данном районе уже была выполнена в 2021 году, в этом году энергетики продолжат ремонт.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что работы по замене теплотрасс во многих частях приморской столицы стартовали в июне.

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