Голос каждого: студию видеоподкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда» развернули во Владивостоке – как это было

Константин Шестаков в эфире студии подкастов и видео «Алый парус». Фото: КП-Владивосток

Во Владивостоке с размахом отпраздновали День молодежи, во время которого работало множество локаций на одном их красивейших мест города – набережной Цесаревича. «Комсомольская правда – Владивосток» вела прямую трансляцию на YouTube из мобильной студии подкастов и видео «Алые паруса» радио «Комсомольская правда». Открытая студия работала с 11.00 до 18.00.

Свою работу открытая студия начала прямой трансляцией на волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск), во время которой ведущий Илья Кузнецов рассказал слушателям, что происходило на тот момент на набережной Цесаревича: кто из участников и какие площадки уже начали работать, где и как можно было зайти на набережную, насколько серьезно проверяют всех на входе, можно ли пройти регистрацию на месте.

Студию посетил мэр Владивостока Константин Шестаков. С главой мы пообщались об экологическом общественном транспорте, спорте, трамваях. Мэр пообещал, что электротранспорт обязательно вернется на улицы приморской столицы, а также поделился впечатлениями о праздновании Дня молодежи. Константин Владимирович отметил, что очень впечатлен скейтерами и самокатерами, которые выполняют интересные трюки прямо в разгар праздника на набережной Цесаревича.

Мастер-классы Открытой студии подкастов и видео «Алые паруса» радио «Комсомольская правда» проходили в течение всего дня:

Спикер Елизавета Откидыч о языке и лингвистике в эфире мобильной студии. Фото: КП-Владивосток

12:30

Как расширить свой словарный запас и начать говорить красиво и грамотно?

Спикер: Елизавета Откидыч, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ.

13:30

Видеоконтент на телефон: как снимать и монтировать Reels и клипы, секреты эффектных видеороликов.

Арина Левадняя, видеомейкер в эфире студии подкастов «Комсомольской правды». Фото: КП-Владивосток

Спикер: Арина Левадняя, блогер и видеомейкер, спикер Дальневосточного Медиасаммита (2018, 2021), создатель авторского курса и серии воркшопов по съемке и монтажу видео на телефон, была главным сторисмейкером Slenergy (2019-2021).

15:00

Где и как разместить свой подкаст, как правильно публиковать подкасты, на каких сайтах, в каких форматах.

Спикер: Константин Коковихин, рекламист, творческий предприниматель, продакт-маркетинг-менеджер (PMM) в сферах: реклама в интернете, медиа, PR, IT, образование.

16:00

Travel-контент: как сделать не как у всех, что снимать и зачем?

Спикер: Яна Астахова, фотограф и видеограф, педагог студии «Телешкола», финалист проекта от России «Страны Возможностей», «Топ Блог», блогер Национальной Организации Центра Туризма Кореи.

Твой голос на радио «Комсомольская правда» по всей России

В День молодежи, 26 июня, открытая студия «Алый парус» – студия подкастов&видео радио «Комсомольская правда» предоставила возможность всем желающим презентовать свой подкаст, поделиться идеей, записать свой подкаст, снять свое видео. Во время работы открытой студии было немало креативных молодых людей, готовых рассказать, что для них подкасты, почему им нравится этот жанр и на какую тему они хотели бы записать свои видео.

Подкаст «Использование белой трости» - о людях с ограниченными возможностями

Елена Сабодаж, студентка Высшей школы кино и телевидения ВГУЭС, участник команды проекта «Такие, как все» (руководитель проекта – Яна Мальцева, доцент Высшей школы кино и телевидения ВГУЭС)

Подкаст «Город у моря» - программа про Владивосток, его людей, исторические места и колоритные особенности

Мария Мельцова, студентка 4 курса Высшей школы кино и телевидения ВГУЭС.

Подкаст «О выборе профессии»

Илья Улимов, блогер

Идея подкаста «О культуре, о молодых авторах, которые находятся где-то посередине между успехом и началом пути»

Анастасия Сокольникова, студентка 3 курса, ШИГН ДВФУ

Идея подкаста «О проблемах спорта в Приморье: зачем нужно строить новый бассейны и каким должен быть современный тренер»

Николай Кугук, спортсмен и тренер

Идея подкаста «Разговоры в воскресенье перед работой». Как рассказать подросткам о жизни, работе, деньгах и т.д. – доступно, понятно, легко, с юмором.

Владимир Вакулюк, предприниматель

Идея подкаста «Косплей – как творческая профессия». Как развивается косплей во Владивостоке и можно ли на этом зарабатывать

Марина Ломова, ученица 10 класса

Впервые Владивосток отметил День молодежи в таком формате - подводим итоги работы Открытой студии подкастов и видео «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

В итоговый час работы нашей студии мы решили узнать мнение участников и организаторов фестиваля.

О количестве гостей, секретах подготовки, лучших моментах мероприятия в таком формате и почему Владивостоку и стране нужны подобные фестивали рассказал Илья Захаров, специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока и программный директор фестиваля Дня молодежи.

Денис Горбунов в эфире радио «Комсомольской правды». Фото: КП-Владивосток

Как обстоят дела с экстремальными видами спорта во Владивостоке. «Раньше идея общего молодежного экстрим-спорта не находила поддержки, но сегодня творится российская история – это видно на примере Дня молодежи, когда на общегородском празднике создали специальный спот и даже организовали полноценные соревнования» поделился Денис Горбунов, «главный по уличной классике» – президент федерации экстремальных видов спорта Приморья.

Молодежи Приморья подарили шанс. Вуз, работа, гектар – вот что нужно, чтобы остаться в родном регионе и быть успешным. О работе площадки «Карьера» и возможностях для молодых людей рассказал Гасан Гасанбалаев, директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Гасан Гасанбалаев в эфире студии подкастов и видео «Комсомольской правды». Фото: КП-Владивосток

Подробный отчет о праздновании самого масштабного Дня молодежи во Владивостоке – в материале «КП».

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