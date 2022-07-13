Приморье и Атлантида: краю вновь предрекли уход под воду

Дальневосточная столица во время непогоды в конце июня. Фото: WhatsApp-группа dpskontrol_125rus

Активный циклон идет на акваторию Японского моря. Свои коррективы он внесет в погоду Приморья: 15-16 июля пройдут дожди в южной половине региона, а также в юго-восточных районах. Выпадет от 15 до 45 миллиметров осадков, возможны показатели месячной нормы – 50 миллиметров, сообщили в Приморском УГМС. Общее количество осадков достигнет 100 миллиметров и более.

Краевое ГУ МЧС из-за прогнозов объявило штормовое предупреждение на территории Приморья. Дело в том, что на побережьях дожди пройдут с сильным ветром (порывы до 25 метров в секунду). Прогнозируемая высота волн составит 2,5-3,5 метров. В бухтах юго-восточного побережья сильный накат. Специалисты ожидают подъем уровня моря (подтопление пляжей). На реках южной половины края прогнозируют дождевые паводки высотой подъема уровня воды до 2 метров.

Стоит отметить, по данным Примпогоды, все начнется уже в четверг, 14 июля. В этот день начнет падать атмосферное давление, повысится облачность. Начнутся слабые дожди, а затем в акваторию Японского моря зайдет циклон. Сила осадков, уточнили специалисты, будет увеличиваться постепенно. Днем температуры +19…+25 °C, на севере воздух прогреется до +29 °C.

Самыми опасными остаются Хасанский, Уссурийский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский муниципалитеты. В районах высокая вероятность паводков.

– Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты, – сообщили в ведомстве.

Напомним, за неполное лето 2022 года Приморье пережило два масштабных тайфуна. В конце июня Владивосток буквально ушел под воду из-за циклона и обильных дождей, более того, непогода снесла мост и вызвала сели. Спустя десять дней на край обрушился еще один шторм, но к нему подготовились уже основательно. Надеемся, и в этот раз непогода пройдет с минимальными последствиями для жителей.

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