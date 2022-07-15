Преступник сбежал из колонии в Приморье

Приметы преступника: рост 188 сантиметров, полное телосложение, глаза карие, волосы темно-русые, лоб высокий. ФОТО: ГУФСИН Приморья

Опасный преступник сбежал из колонии-поселения № 37 в Октябрьском районе Приморья. Краевое ГУФСИН просит жителей регина оказать содействие в поимке разыскиваемого.

Осужденного зовут Кирилл Васильевич Базанов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, он отбывал наказание по статье 264 уголовного кодекса РФ –нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Приметы преступника: рост 188 сантиметров, полное телосложение, глаза карие, волосы темно-русые, лоб высокий. Особые приметы: шрам на правой руке между большим и указательным пальцем от сведения татуировки.

Осужденного зовут Кирилл Васильевич Базанов. ФОТО: ГУФСИН Приморья

– В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание разыскиваемого. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам правоохранительных органов и оказать содействие в установлении местонахождения преступника.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Базанова К.В., убедительная просьба сообщить по телефонам в отдел розыска – 8 (423) 2305-327 , 2305-447, дежурную часть – 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции.

Отметим, что в колонии-поселения осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

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