Во Владивостоке пьяные хулиганы подожгли пункт полиции

Во Владивостоке нетрезвые хулиганы подожгли участковый пункт полиции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на пятницу, 15 июля, в Первомайском районе Владивостока произошло ЧП – неизвестные подожгли участковый пункт полиции и убежали. В этот момент в кабинетах работали сотрудники МВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», местные жители ночью стали очевидцами пьяных разборок на Сахалинской, 19, где хулиганы избили парня возле подъезда. Свидетели нападения сняли это на видео, которое выложили в сеть.

Уже позже выяснилось, что нетрезвые агрессоры могут быть причастны к поджогу припаркованной неподалеку машины, а также пункта полиции на Сахалинской, 56. По предварительным данным, в тот момент, когда в кабинетах участковые работали с документами, неизвестные положили под входную дверь покрышки, которые облили бензином и подпалили. На место происшествия вызвали пожарных. Никто из сотрудников МВД не пострадал, чего не скажешь о самом опорнике. Сейчас оперативники разыскивают поджигателей. Им грозит сразу несколько уголовных статей. Личности подозреваемых устанавливаются.

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По уточненной информации от источника «КП» в правоохранительных органах, поджог пункта полиции произошел около 4 часов утра. В результате пожара выгорело около 20 квадратных метров помещения, повреждена мебель и техника. Также около 2 часов ночи зафиксировано возгорание машины в районе Сахалинской, 38.

Напомним, что в начале июня неизвестные подожгли здание военкомата на Уборевича, 23, и пытались снять это на видео. К счастью, от огня пострадала только облицовка исторического здания, которое является памятником архитектуры.

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