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15 июля 2022 3:48

Во Владивостоке пьяные хулиганы подожгли пункт полиции

Они положили под дверь автопокрышки, которые облили бензином
Марк КАПУСТИН
Во Владивостоке нетрезвые хулиганы подожгли участковый пункт полиции.

Во Владивостоке нетрезвые хулиганы подожгли участковый пункт полиции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на пятницу, 15 июля, в Первомайском районе Владивостока произошло ЧП – неизвестные подожгли участковый пункт полиции и убежали. В этот момент в кабинетах работали сотрудники МВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», местные жители ночью стали очевидцами пьяных разборок на Сахалинской, 19, где хулиганы избили парня возле подъезда. Свидетели нападения сняли это на видео, которое выложили в сеть.

Уже позже выяснилось, что нетрезвые агрессоры могут быть причастны к поджогу припаркованной неподалеку машины, а также пункта полиции на Сахалинской, 56. По предварительным данным, в тот момент, когда в кабинетах участковые работали с документами, неизвестные положили под входную дверь покрышки, которые облили бензином и подпалили. На место происшествия вызвали пожарных. Никто из сотрудников МВД не пострадал, чего не скажешь о самом опорнике. Сейчас оперативники разыскивают поджигателей. Им грозит сразу несколько уголовных статей. Личности подозреваемых устанавливаются.

Обновление:

По уточненной информации от источника «КП» в правоохранительных органах, поджог пункта полиции произошел около 4 часов утра. В результате пожара выгорело около 20 квадратных метров помещения, повреждена мебель и техника. Также около 2 часов ночи зафиксировано возгорание машины в районе Сахалинской, 38.

Напомним, что в начале июня неизвестные подожгли здание военкомата на Уборевича, 23, и пытались снять это на видео. К счастью, от огня пострадала только облицовка исторического здания, которое является памятником архитектуры.

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