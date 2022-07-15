Во Владивостоке работник автосервиса угнал машину клиента

Во Владивостоке работник автобокса угнал машину клиента, чтобы покататься с друзьями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель пригорода Владивостока сообщил в полицию об угоне своей машины марки Toyota Mark II, которую он поставил в авторемонт. Благодаря специальной программе он узнал, что его легковушка находится совсем по другому адресу.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, 35-летний мужчина пояснил, что оставил авто в покрасочном боксе на улице Береговой. Через несколько дней программа слежения на смартфоне сообщила, что его машина находится уже по другому адресу, в районе Лермонтова.
Когда взволнованный житель Владивостока приехал по адресу, из его легковушки выскочили двое мужчин, которые убежали. Пострадавший вызвал полицейских, которые опросили местных жителей.
Вскоре оперативники задержали 44-летнего ранее судимого жителя поселка Лазо, который сознался в преступлении. Он рассказал, что работает в автосервисе, откуда он и угнал чужую машину, чтобы покататься с друзьями.
Следователи завели на него уголовное дело и до суда отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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