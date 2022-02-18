Житель Приморья угнал машину у знакомой и попал в ДТП

Житель Приморья угнал машину у своей знакомой, но попал на ней в аварию Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Дерзкому угонщику из Находки предстоит ответить перед законом за хищение чужого автомобиля, принадлежащего его знакомой. Мужчина хотел продать машину на запчасти, но попал в ДТП.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что 41-летняя жительница Находки рассказала полицейским, что вечером припарковала машину Honda HR-V во дворе своего дома на улице Промысловой. Вскоре к ней в гости нагрянул нетрезвый знакомый, который работает продавцом в торговом центре.

Общение с мужчиной не предвещало ничего плохого, поэтому женщина даже не обратила внимания, когда он несколько раз выходил в коридор. Уже позже она вспомнила, что именно там на тумбочке и оставляла ключи от авто, которые затем пропали.

После ухода незваного гостя, горожанка перед сном решила выглянуть в окно, чтобы посмотреть на машину, но испытала настоящий шок – мини-кроссовер исчез. Владелица вызвала полицию и рассказала об угоне.

Во время поисков сотрудники ГИБДД вскоре нашли ее машину, которая врезалась в дерево. Водителя в салоне не оказалось, но на сработавшей подушке безопасности остались следы его крови.

Полицейские начали прочесывать улицы и задержали нетрезвого подозреваемого. Он не стал отпираться и сознался, что именно он был за рулем, когда попал в аварию и получил травмы от удара.

Уже в отделении мужчина рассказал, что когда был в гостях у хозяйки машины, то похитил ключи от авто, которое хотел продать на запчасти. Стражи порядка опросили задержанного и по факту угона завели уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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