Во Владивостоке водолазы подняли тонны металлолома со дна городских акваторий

Во Владивостоке водолазы подняли со дна акваторий больше 5 тонн металлолома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство» со дна акваторий Владивостока специалисты подняли больше 5 тонн металла.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, 8 июня в честь Всемирного дня океанов во Владивостоке стартовала экологическая акция по сбору металлолома со дна трех набережных – Спортивной гавани, на улице Татарской и имени Владимира Арсеньева.

Экологическая акция прошла в честь Всемирного дня океанов во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

По словам водолазов, за время проведения акции больше всего металла было собрано в районе Спортивной гавани. Здесь на дне прибрежной зоны обнаружили и подняли остатки пирса бывшего дельфинариума, металлические балки, шины и пластик, а также затонувший около восьми лет назад автомобиль.

Больше всего металла было собрано в районе Спортивной гавани. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Собранный металл не отдадут на утилизацию. Из него создадут новый городской арт-объект – скульптуру уссурийского тигра. Ее установят на набережной Спортивной гавани после ее реконструкции.

Из поднятого со дна металла создадут скульптуру уссурийского тигра. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

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