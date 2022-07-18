Во Владивостоке водолазы подняли тонны металлолома со дна городских акваторий

Во Владивостоке водолазы подняли со дна акваторий больше 5 тонн металлолома.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В рамках экологической акции «Человек. Море. Тигр. Искусство» со дна акваторий Владивостока специалисты подняли больше 5 тонн металла.
Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, 8 июня в честь Всемирного дня океанов во Владивостоке стартовала экологическая акция по сбору металлолома со дна трех набережных – Спортивной гавани, на улице Татарской и имени Владимира Арсеньева.
Экологическая акция прошла в честь Всемирного дня океанов во Владивостоке. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
По словам водолазов, за время проведения акции больше всего металла было собрано в районе Спортивной гавани. Здесь на дне прибрежной зоны обнаружили и подняли остатки пирса бывшего дельфинариума, металлические балки, шины и пластик, а также затонувший около восьми лет назад автомобиль.
Больше всего металла было собрано в районе Спортивной гавани. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Собранный металл не отдадут на утилизацию. Из него создадут новый городской арт-объект – скульптуру уссурийского тигра. Ее установят на набережной Спортивной гавани после ее реконструкции.
Из поднятого со дна металла создадут скульптуру уссурийского тигра. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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