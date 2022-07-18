Во Владивостоке благоустроят общественное пространство в районе остановки «Трудовая»

Заброшенные павильоны уберут, а территорию благоустроят. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Сейчас на остановке «Трудовая» во Владивостоке стоят лишь заброшенные торговые павильоны, разваливающаяся детская площадка и сцена, требующая срочного ремонта. Зрелище довольно грустное, жители города констатируют: территория требует благоустройства. И в этом представители власти с ними полностью согласны.

Во время рабочей поездки по Первомайскому району глава города Константин Шестаков сообщил, что есть три варианта развития территории: без торговли, смешанный вариант, где место нашлось бы и торговле, и оборудованной зоне отдыха, и третий – место для отдыха всей семьей.

– Мы посовещались с жителями района, которые проживают здесь десятки лет. Все говорят одно: району очень не хватает продуктовых павильонов: с молочной продукцией, мясом, овощами, фруктами. Такой запрос есть, – рассказал мэр.

Местные жители смогли задать вопросы главе города. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Специалистам администрации поручено очистить площадку от всех самовольных строений, рассмотреть вопросы законного, а главное – цивилизованного присутствия здесь предпринимателей, и приступить к долгожданной работе по благоустройству территории.

Ранее «КП-Владивосток» уже писала, что на улицах города ежедневно ведутся работы по масштабному ремонту дорог и пешеходных зон. Владивосток стремится соответствовать статусу столицы Дальнего Востока, поэтому преображается ежедневно. Не остались без внимания специалистов придомовые территории и любимые места отдыха владивостокцев. Например, в районе Второй Речки к осени появятся новые детские и спортивные площадки. Объекты построят благодаря программе «1000 дворов Дальнего Востока». Какие зоны станут комфортными для отдыха – горожане определяли с помощью голосования.

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