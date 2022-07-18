Во что превратилась набережная Цесаревича во Владивостоке после тайфуна

Шторм принес весь этот беспорядок.
Фото: Юлия ДУГИНА
Проливные ливни не прошли мимо Владивостока и оставили свой след, в том числе и в морских водах. У берегов набережной Цесаревича плавают огромные слои мусора, среди которых можно разглядеть бутылки, фантики, пластик и прочий мусор. Совершенно не радужная картина, учитывая, что вдоль набережной ежедневно прогуливаются сотни человек.
Бутылки, фантики, коробки из под сока – все это оказалось в воде.
Фото: Юлия ДУГИНА
Шторм принес весь этот беспорядок, но, как отметили в пресс-службе ТОФ за уборку уже оперативно принялись сотрудники порта и военные. Так как за чистотой следят очень тщательно и последствия тайфуна устранят уже в скором времени. Набережную в таком виде никто не оставит.
Ситуация неприятная, но это самое безобидное, что могло произойти после сильных ливней. В Уссурийске дела обстоят куда хуже. Сейчас там отсутствует автомобильное сообщение с селом Яконовка, организована лодочная переправа, дежурит наряд ДПС. Также прервано сообщение с селом Кугуки, на маршруте Борисовка – Кугуки и Линевичи – Кугуки подтопило дорогу. В связи со всем эти вводят режим ЧС.
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