В Уссурийске вводят режим чрезвычайной ситуации

На маршруте Борисовка – Кугуки и Линевичи – Кугуки подтопило дорогу. Фото: Социальные сети

В Уссурийском ГО вводят режим ЧС, сообщает мэрия. Сейчас там отсутствует автомобильное сообщение с селом Яконовка, организована лодочная переправа, дежурит наряд ДПС. Также прервано сообщение с селом Кугуки, на маршруте Борисовка – Кугуки и Линевичи – Кугуки подтопило дорогу.

– В связи с сохраняющейся опасностью наводнения, глава Уссурийска Евгений Корж принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Уссурийского городского округа, – отмечают в городской администрации.

Так, вода пришла в два дома в Яконовке и в один в Богатырке, но жителей не пришлось эвакуировать. В пункте временного размещения на проспекте Блюхера, 36, размещены четыре жителя дома на улице Вейса, 14. Один маломобильный гражданин эвакуирован из дома на Пушкина, 119, он размещен в гостинице, двое – из дома на Пушкина, 121, помещены в больницу в Борисовке. Сейчас воды в данных домах нет, но угроза подтопления сохраняется.

Пострадали и сехозугодья округа. По предварительным данным, затоплены поля у 19 сельхозпроизводителей. Гидрологическая ситуация в Уссурийском ГО также остается напряженной. Несмотря на то, что уровень воды в сельских реках снижается, как и в городских Раковке и Комаровке, в Раздольной он продолжает расти.

На данный момент развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Он находится на улице Амурская, 63. Телефон: 38-02-60.

Напомним, в Приморье продолжает бушевать циклон. Общий режим ЧС продлен в регионе до 18 июля. Серьезный удар стихии принял Ольгинский район, где на жилые дома сошли сели. Страшное бедствие обратилось трагедией. Во всем этом кошмаре погиб двухлетний ребенок. В некоторых районах края смыло мосты, поселения заблокировали паводки на дороге.

Отметим, за три дня в Уссурийском ГО с 15 по 17 июля выпало 130 миллиметров осадков. Месячная норма для июля составляет 93 миллиметров.

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