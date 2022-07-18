Восстановлено электроснабжение в двух населенных пунктах Ольгинского района Приморья

Энергетики продолжают осмотры линий электропередачи. Архив «КП».
Фото: Евгения ГУСЕВА
Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») восстановили электроснабжение в поселке Моряк-Рыболов и селе Маргаритово Ольгинского района. Также бригада выехала в село Горноводное для проведения аварийно-восстановительных работ и восстановления электроснабжения.
Энергетики продолжают осмотры линий электропередачи. С помощью квадрокоптера произведен осмотр фидера №5 от ПС Ольга. В ходе осмотра обнаружено, что одна опора смыта, еще один участок подтоплен и доступа к нему нет. Полностью оценить уровень ущерба, нанесенного паводком электросетевому оборудованию в Ольгинском районе, станет возможно после того, когда будут восстановлены проезды.
Напомним, что прошедший циклон стал причиной нарушения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Ольгинского района Приморья. Проведение работ затруднено из-за сложной дорожной обстановки. Энергетики взаимодействуют с дорожными службами, налажено взаимодействие с районными администрациями и приморским управлением МЧС. Частично или полностью отключенными остаются села Горноводное, Фурманово, Молдавановка, Михайловка, Новониколаевка.
Для устранения последствий непогоды в Ольгинском районе привлечены дополнительные бригады из других структурных подразделений филиала – всего 5 дополнительных бригад.
Бригады энергетиков продолжат работать в усиленном режиме до полной ликвидации последствий стихии. Режим повышенной готовности в Приморских северных электрических сетях был введен 15 июля.
Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности.
Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.
Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб 112 или 010.
О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397.
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