Восстановлено электроснабжение в двух населенных пунктах Ольгинского района Приморья

Энергетики продолжают осмотры линий электропередачи. Архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») восстановили электроснабжение в поселке Моряк-Рыболов и селе Маргаритово Ольгинского района. Также бригада выехала в село Горноводное для проведения аварийно-восстановительных работ и восстановления электроснабжения.

Энергетики продолжают осмотры линий электропередачи. С помощью квадрокоптера произведен осмотр фидера №5 от ПС Ольга. В ходе осмотра обнаружено, что одна опора смыта, еще один участок подтоплен и доступа к нему нет. Полностью оценить уровень ущерба, нанесенного паводком электросетевому оборудованию в Ольгинском районе, станет возможно после того, когда будут восстановлены проезды.

Напомним, что прошедший циклон стал причиной нарушения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Ольгинского района Приморья. Проведение работ затруднено из-за сложной дорожной обстановки. Энергетики взаимодействуют с дорожными службами, налажено взаимодействие с районными администрациями и приморским управлением МЧС. Частично или полностью отключенными остаются села Горноводное, Фурманово, Молдавановка, Михайловка, Новониколаевка.

Для устранения последствий непогоды в Ольгинском районе привлечены дополнительные бригады из других структурных подразделений филиала – всего 5 дополнительных бригад.

Бригады энергетиков продолжат работать в усиленном режиме до полной ликвидации последствий стихии. Режим повышенной готовности в Приморских северных электрических сетях был введен 15 июля.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб 112 или 010.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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