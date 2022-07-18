Энергетики восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Ольгинского района Приморья

В устранении последствий непогоды в Ольгинском районе задействован практически весь персонал Кавалеровского района электрических сетей. Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») ведут аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в Ольгинском районе Приморья, пострадавших в результате паводка.

Сейчас оперативные бригады находятся в обходе. После того, как дорожные службы восстановят проезды, энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам, появится возможность доставки ДГУ в населенные пункты при необходимости.

В устранении последствий непогоды в Ольгинском районе задействован практически весь персонал Кавалеровского района электрических сетей. Кроме этого, для проведения аварийно-восстановительных работ прибыли дополнительные бригады из других структурных подразделений филиала – всего 5 дополнительных бригад. Для доставки к месту людей, материалов и снаряжения используется техника высокой проходимости.

В воскресенье, 17 июля, было восстановлено электроснабжение в селах Пермское, Щербаковка, Бровки; село Ветка было запитано от дизель-генератора (ДГУ).

В понедельник планируется подключить к электроснабжению село Новониколаевка. Проведение аварийно-восстановительных работ на энергообъектах сильно затруднено из-за сложной дорожной обстановки – к некоторым населенным пунктам нет проезда, дороги размыты, разрушен мост около села Новониколаевка.

В настоящее время отключенными частично или полностью остаются несколько населенных пунктов Ольгинского района – села Горноводное, Фурманово, Молдавановка, Михайловка, Маргаритово, поселок Моряк-Рыболов, Новониколаевка.

В структурном подразделении Приморские северные электрические сети продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 15 июля в связи с ухудшением погодных условий на территории края. Бригады энергетиков продолжат работать в усиленном режиме до полной ликвидации последствий стихии.

Напомним, постановлением губернатора Приморского края в регионе введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня. Границами ЧС определены Дальнегорский городской округ, Лазовский, Тернейский, Ольгинский муниципальные округа.

На остальной территории края энергообъекты приморского филиала ДРСК работают в штатном режиме. Точечные отключения электроэнергии по краю, которые фиксировались во время непогоды, оперативно устранялись энергетиками ДРСК.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб 112 или 010.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.