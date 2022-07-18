Полковник из Приморья рассказал о подвигах наших солдат на Украине

Проект «Приморье ZA наших» для военнослужащих и их семей продолжается. Фото: Галина Павленко

Наши приморские военнослужащие не понаслышке знают, что значит защищать свою Родину. Каждый возвращается домой со своим определенным грузом историй о товарищах, смелости и поддержке. О подвигах наших солдат нам рассказал заместитель командующего 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии, полковник Дмитрий Черненко.

– Наши бойцы, наши офицеры освободили несколько городов Украины от фашистского режима. Местное население само воздвигло на своих административных зданиях и культурных учреждениях наш гордый российский триколор. А такие проекты, как «Приморье ZA наших» очень поднимают боевой дух, наши ребята понимают, что делают важное для всей страны дело.

Заместитель командующего 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии, полковник Дмитрий Черненко. Фото: Галина Павленко

Отметим, этим летом Черниговка стала четвертой точкой культурно-молодежно-спортивного проекта «Приморье ZA наших», стартовавшего в День России – 12 июня. Мероприятие было организовано краевым министерством культуры и архивного дела, министерством физической культуры и спорта и департаментом по делам молодежи.

– Я прилетела из Белгородской области в гости в Приморский край, и очень рада увидеть такую любовь к нашей Родине. Нас поддерживают, мы это чувствуем, к тому же из Приморья поступает гуманитарная помощь. Проект «Приморье ZA наших» – он несомненно оказывает положительное влияние на наших ребят. Например, на концерте в Черниговке я вижу, что военные, несмотря на то, что впереди их ждет тяжелая ответственная и опасная работа, поют патриотические песни и искренне веселятся. Наши парни, наши мужчины обязательно вернуться домой. Ведь их здесь ждут и верят в них, – поделилась руководитель отдела министерства культуры Белгородской области Карина Субботина.

Отметим, что проект «Приморье ZA наших» для военнослужащих и их семей продолжается. Организаторы планируют проехать с ним по всем воинским частям Приморья.

Руководитель отдела министерства культуры Белгородской области Карина Субботина. Фото: Галина Павленко

ПО ТЕМЕ:

Кроме нас больше некому: участник спецоперации из Приморья рассказал об обстановке на Украине

В Черниговке военнослужащие посетили концерт в рамках проекта «Приморье ZA наших» (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.