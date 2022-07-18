Продолжение истории о нападении собаки на девушку во Владивостоке

Мужчине грозит 7 лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке вечером 11 июля Алла Глухих вышла во двор выбросить мусор, она встретила мужчину дома, который гулял с немецкой овчаркой и попросила надеть на животное намордник. Просьба переросла в конфликт, в итоге приморец натравил на девушку собаку, она выдрала с ноги куски мяса. На владельца пса завели уголовное дело.

В пресс-службе МВД отмечают, что овчарка изначально была в наморднике, но по словам девушки все было иначе. Алла рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что все случилось как раз таки из-за того, что хозяин не позаботился о безопасности других людей.

– В настоящее время в отделе полиции № 5 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», – отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы. Максимальная санкция по данной статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Расследование продолжается. А приморец пока находится под подпиской о невыезде.

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