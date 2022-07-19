Жители Партизанска стали свидетелями откровенных сцен в фонтане городского парка

Понесут ли мужчины наказание за хулиганство? Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что случилось в парке Партизанска местные жители уже прозвали летним обострением. Двое мужчин решили искупаться в озере, один нырнул в воду прямо с фонтана, второй посчитал, что одежда для водных процедур будет лишней. Ни одного не смутила собравшаяся толпа зевак. Более того, никто не подумал, что в парке могут гулять родители со своими детьми.

После купания каждый оделся и спокойно отправился по своим делам. Что послужило толчком для такого опрометчивого поступка, стоит только догадываться. А кадры с откровенными сценами в фонтане уже обсуждают в социальных сетях. Главный вопрос – понесут ли мужчины наказание за хулиганство? Операторы за кадром хоть и прославили земляков, но полицию вызывать не стали.

Стоит отметить, что хулиганство наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы. Во Владивостоке по этой статье (213 УК РФ) завели уголовное дело на хозяина немецкой овчарки, после того, ка кон отпустил поводок и натравил животное на девушку. Мужчина может сесть в тюрьму на семь лет.

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