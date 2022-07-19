Бизнесмен из Приморья задолжал подчиненным почти 2 миллиона рублей

В Приморье предприниматель не выплачивал зарплату своим подчиненным. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приморье перед судом предстанет предприниматель, которого обвиняют в невыплате зарплат своим сотрудникам. Мужчина пошел на преступление, хотя денег на его счетах было достаточно.

Как рассказали в пресс-службе краевого СК, следователи установили, что с сентября 2021 по январь 2022 года бизнесмен потратил деньги предприятия не на выплату зарплаты, а на раскрутку своей фирмы. За это время 10 его подчиненных ничего не получали, а общий долг перед ними составил почти два миллиона рублей.

Когда о нарушении стало известно правоохранителям, на директора компании завели уголовное дело. Материалы следствия направили в суд, который и вынесет не чистому на руку предпринимателю приговор.

Как ранее сообщала «КП», во Владивостоке директор охранной фирмы оставил без зарплаты 90 сотрудников своего ЧОПа. За полтора года он задолжал им больше двух миллионов рублей. Когда обманутые работники обратились в полицию, то на бизнесмена завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 100 тысяч рублей штрафа.

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