«Мы победим и избавимся от фашизма»: глава Черниговского района поддержал участников спецоперации на Украине

Проект «Приморье ZA наших» для военнослужащих и их семей продолжается. Фото: Галина Павленко

Культурно-молодежный проект «Приморье ZA наших» заявил о себе в Черниговке. Праздничное мероприятие для военных и их семей прошло перед районным домом культуры, где собрались сотни человек. Люди пришли поддержать наших солдат, ведь им совсем скоро предстоит отправиться на спецоперацию на Украину. Кому-то в первый раз, а кому-то повторно. Зачем нужен такой проект и что он дает военнослужащим, рассказал глава Черниговского района Кирилл Хижинский.

– Для нас эта акция очень важна. Мы понимаем, что ребята ценой своей жизни отстаивают честь нашей Родины. Мы всячески стараемся поддержать жен наших военных и самих солдат. Мы делаем все, что в наших силах. «Приморье ZA наших» укрепляет боевой дух, поднимает настроение. Мы должны помогать, а главное, сплотиться, встать спина к спине и пройти это тяжелое время для нашей страны. Я думаю, что при всех обстоятельствах мы победим и избавимся от фашизма.

Глава Черниговского района Кирилл Хижинский. Фото: принтскрин видео.

Отметим, что Черниговка стала четвертой точкой культурно-молодежно-спортивного проекта «Приморье ZA наших», стартовавшего в День России – 12 июня. Проект «Приморье ZA наших» для военнослужащих и их семей продолжается. Организаторы планируют проехать с ним по всем воинским частям Приморья.

Напомним, в Приморье на базе ДОСААФ формируется добровольческий отряд «Тигр». В него могут вступить мужчины от 18 до 60 лет, вне зависимости от военных навыков и профессии. Для этого необходимо обратиться в местный военкомат. Все участники отряда в течение месяца проходят обучение и получают все необходимое оборудование и экипировку, и в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты отправляются в зону СВО. Все выплаты поступают от краевых властей и контролируются регионом. Так, на момент прохождения обучения новобранцы получают 50 тысяч рублей. К моменту отправки на спецоперацию еще 150 тысяч. Затем ежемесячно – от 200 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ:

Полковник из Приморья рассказал о подвигах наших солдат на Украине

В рамках проекта «Приморье ZA наших» приморцы поддержали земляков, которые участвуют в спецоперации (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.