Житель Приморья убил наркоторговца за отказ в бесплатной дозе

В Приморье наркоман убил драгдилера за отказ дать ему дозу бесплатно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Артеме оперативники задержали местного жителя, которого подозревают в жестоком преступлении. Мужчина убил драгдилера и попытался избавиться от тела.

Как рассказали в пресс-службе СК по Приморью, в апреле в безлюдной местности на территории Артемовского городского округа полицейские обнаружили тело мужчины с различными травмами. Его личность удалось установить только по отпечаткам пальцев, так как ранее он был судим и они хранились в специальной базе данных.

Следователи выяснили, что последний раз погибшего видели еще в феврале в компании 29-летнего знакомого, которого вскоре задержали. Мужчина сразу сознался в преступлении и рассказал его детали. По его словам, во время встречи у них произошел конфликт из-за того, что наркодилер отказался дать ему дозу без денег.

Тогда разгневанный клиент жестоко избил пострадавшего, который от полученных травм скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый вывез труп в безлюдное место, где спрятал и ушел домой.

По факту причинения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом на него завели уголовное дело. До суда жителя Артема отправили в СИЗО. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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