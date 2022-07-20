Сирен не услышите: на улицах в столице Приморья не прозвучат предупредительные сигналы

Сирены должны были прозвучать в 10:30. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 20 июля, во Владивостоке в 10:30 должен был прозвучать сигнал «Внимание всем!», после которого жители и гости столицы Приморья могли услышать информацию о порядке дальнейших действий. В городе хотели провести проверку систем оповещения населения, однако планы изменились. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты Единой дежурной диспетчерской службы решили провести проверку не так, как это задумывалась раньше. Использовать громкоговорители, а также привлекать средства массовой информации не планируется. Иными словами, приморцы никаких сигналов не услышат.

– Будет внутренняя проверка соответствующих систем МЧС, – подчеркнули в ведомстве.

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После сигнала «Внимание всем!» людям нужно включить телевизор или радио (подробнее...)

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