В Приморье утвердили лимиты добычи диких животных на ближайший год

В Приморье утвердили правила охоты на ближайший год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье власти определили краевые лимиты и объемы добычи охотничьих ресурсов на период до 1 августа 2023 года. На протяжении последних лет численность дичи в регионе стабильно увеличивается.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в течение календарного года с 1 августа по 31 декабря приморские охотники смогут добыть 525 бурых и 331 гималайского медведей, с 15 августа по 31 октября – 253 барсука и 2 801 пятнистого оленя, а с 1 по 31 сентября – только взрослых самцов. С 1 октября по 10 января – разрешен отстрел уже любых половозрелых особей.

По словам первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира края Алексея Сурового, это только часть охотничьих ресурсов. Лимит на их добычу утверждается на уровне региона после положительного заключения государственной экологической экспертизы.

– Ограничения на добычу животных, в том числе благородного оленя, косули, кабарги, соболя, рыси и других, утверждаются после согласования с Министерством природных ресурсов России. Такое согласование уже получено, проект документа уже готов и его подпишут до 1 августа.

Стоит отметить, что численность дичи, обитающей на территории Приморского края, стабильно увеличивается на протяжении 10 лет. Эксперты называют это следствием грамотного ведения охотничьего хозяйства, проведения биотехнических мероприятий и усиления охраны угодий. Так, по данным ежегодной оценки количества копытных животных, на территории региона обитает 37 513 изюбрей, 68 333 косуль, 35 593 особей кабарги, 28 920 пятнистых оленей, 2 036 лосей и 17 829 кабанов.

В ведомстве напомнили, что незаконная добыча ряда дичи, таких как олени, медведи и другие, является крупным ущербом и предусматривает уголовную ответственность. Кроме того, нарушителям придется его возместить. Так, за незаконную добычу самца благородного оленя (изюбря) придется заплатить 210 тысяч рублей, самки – 350 тысяч. За незаконную добычу косули – 120 и 200 тысяч рублей соответственно.

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