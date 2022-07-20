Косатки сопроводили моряков в водах Приморского края

Косатки очень мобильны по своей природе. Фото: Архив КП

Несколько косаток встретили жители Приморья в бухте Тунгус рядом с Находкой. Китообразные сопровождали лодку с людьми совсем недалеко от берега. По словам руководителя «Экологической вахты Сахалина» Дмитрия Лисицына, такие гости – не редкое явление в регионе. Животные могли искать пропитания в водах Японского моря.

– Дальний Восток – традиционный район обитания косаток. В основном они находятся в Охотском, Беренговом морях и в районах Тихого океана, прилегающих с востока к Курильским островам. В Японском море и соответственно в Приморье китообразные не живут постоянно, однако время от времени посещают здешние места.

Эколог добавил, что косатки очень мобильны по своей природе. Они могут проходить большое расстояние за сутки без остановки. Поэтому нет ничего необычного в том, что их заметили в Приморье. Скорее всего, сюда их привели поиски пищи.

Специалист уточнил, что эти млекопитающие совсем не опасны для человека, они не нападют на людей, хотя могут это сделать, если перепутают приматов с тюленями, однако на памяти ученых такого еще не происходило.

– Это слишком умные животные. Иногда они подходят к лодкам, чтобы посмотреть на человека поближе, поиграть с ним. Многие считают, что косаткам нравится, когда люди восхищаются ими. Многие факты подтверждают то, что китообразные порой играют человеком или собакой.

Напомним, недавно все Приморье трепетало перед нашествием акул в местные акватории. Одну из них – трехметровую акулу – засняли близ Владивостока. Очевидцы запечатлели хищницу в районе острова Русский. «КП» узнала, что напугала местных акула-мако – одна из самых безжалостных зубастых акул.

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