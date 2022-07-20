Десятилетнего мальчика спасли сотрудники МЧС в Приморье

Фото: МЧС ПРИМОРЬЕ.

Сотрудники МЧС спасли десятилетнего мальчика, экстренно эвакуировав из отрезанного от «большой земли» поселка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось 20 июля, когда в пожарно-спасательную службу Уссурийского городского округа поступил тревожный звонок. На другом конце провода сообщили, что десятилетнему мальчику с подозрением на острый аппендицит требуется срочная помощь. Добраться до ребенка медики сами не могут – из-за прошедших ливней дорогу до села Кугуки затопило.

Тогда спасатели приняли решение срочно помочь мальчику. Вместе с родственниками прибывшие на место пожарные транспортировали мальчика и передали его ожидавшим в селе Борисовка врачам скорой. Те в свою очередь доставили ребенка в лечебное учреждение для оказания оперативной помощи.

Накануне в том же селе произошла такая же ситуация, только тогда в центре внимания оказался годовалый малыш. Малыша вместе с мамой на надувной лодке доставили в село Борисовка, где их ждала бригада врачей.

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