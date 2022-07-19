Приморские сотрудники МЧС спасли годовалого малыша с высокой температурой

Ребенка с мамой доставили из села Кугуки в село Борисовка. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

19 июля осадки на всей территории Приморья прекратились, на некоторых реках отмечается спад воды, опасные гидравлические явления не наблюдаются. Однако неприятности, которые остались из-за непогоды, никуда не делись.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Приморья, в Уссурийском городском округе проходят лодочные переправы. За помощью к специалистам обратилась жительница села Кугуки: дело в том, что у ее ребенка поднялась температура, а самостоятельно добраться до медперсонала не было возможности. Малыша вместе с мамой на надувной лодке доставили в село Борисовка, где их ждала бригада врачей.

Пожарные также откачали грунтовые воды из подвала детского дома №7 на улице Раздольная.

В пунктах временного размещения на Блюхера в Уссурийске все еще есть четыре человека, двое из них – дети. К счастью, у них его горячая еда, вода и предметы первой необходимости. В ПВР людям оказывают психологическую поддержку.

Некоторые люди находятся в пунктах временного размещения в Уссурийске. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В помощи приморцам участвуют 116 человек, 35 единиц техники и 6 плавательных средств, от МЧС России среди них – 49 человек, 13 единиц техники, 6 плавсредства и 1 беспилотник.

Напомним, что пострадавшие из-за удара стихии приморцы получили финансовую помощь.

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