В Приморье пациентов больницы едва не накормили мясом цыплят с сальмонеллой

В Приморье в больницу поступила партия мяса цыплят с сальмонеллой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Россельхознадзора исследовали партию замороженных цыплят-бройлеров, которые поступил в одну из больниц Приморья. В мясе птицы обнаружили опасные бактерии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в медицинское учреждение продукт поступил от фирмы из Кисловодска. В лаборатории партию цыплят признали некачественной, так как в ней выявили неспороносные бактерии сальмонеллы.

Они до года хорошо сохраняются в мясе и способны активно в нем размножаться, при этом, никак не изменяя внешний вид продукции. Замораживание продуктов не влияет на жизнеспособность этих бактерий. Они остаются жизнеспособными также при копчении, засолке, но погибают при кипячении или тщательной термической обработке другим способом.

Результаты исследований внесли в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а также направили в территориальные управления Россельхознадзора и другие ведомства по всей стране.

Производителя продукции обязали не допускать нарушения качества во время производства. Также специалисты сообщили о сальмонелле в больницу, куда и поступили цыплята. Руководители медицинского учреждения могут вернуть небезопасное мясо поставщику или отправить его на утилизацию.

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