Житель Приморья устроил стрельбу в доме женщины из-за ее отказа в отношениях

Житель Приморья устроил стрельбу в доме своей возлюбленной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лазовском районе Приморья перед судом предстал местный житель, который обвиняется в проникновении в жилище и угрозе убийством. Он пошел на преступление после ссоры со знакомой.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в ноябре прошлого года мужчина добивался внимания 37-летней сельчанки, но она отказала ему в симпатии и не захотела поддерживать общение. Тогда разгневанный ухажер напился, а затем пришел к ее дому с ружьем и пробрался в комнату возлюбленной через окно.

В помещении он стал угрожать женщине убийством, а затем несколько раз выстрелил в стену и входную дверь. Хозяйка дома испугалась за свою жизнь и сбежала от агрессора в лес, а позже обратилась в полицию.

Подозреваемого вскоре задержали и завели на него уголовные дела. Суд признал его виновным и назначил ему 2 года и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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