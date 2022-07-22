День ВМФ во Владивостоке начнется с парада боевых кораблей

Корабли выстроятся в бухте Золотой Рог в 10:00. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В столице Приморья в День Военно-Морского Флота России жителям и гостям Владивостока покажут концертную программу «Флоту России – Слава». Организует его Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского Флота.

По информации пресс-службы ТОФ, праздник начнется с военно-морского парада из 6 боевых кораблей в бухте Золотой Рог в 10:00. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обойдет на катере «Ураган» парадный строй и поздравит приморцев на борту фрегата «Маршал Шапошников».

Следующая локация, где развернется праздник – набережная Цесаревича. С 11:00 до 19:00 на борту самоходного плавучего крана «СПК-44150» на светодиодном экране покажут музыкальные композиции и фильмы о флоте и анонс вечернего выступления творческих коллективов.

В 19:00 под руководством 3 ранга Ильи Сергеева артисты Военного оркестра штаба ТОФ представят зрителям выступление в формате дефиле.

А в 20:00 начнется основная программа. На специальной плавучей сцене под руководством начальника - художественного руководителя Ансамбля песни и пляски ТОФ капитана 2 ранга Вениамина Царегородцева творческий коллектив покажет гостям концертные номера, разбитые на 5 блоков. В 2022 году одна из тем «Zа мир без нацизма» посвящена участию российских военнослужащих и подразделений ТОФ в спецоперации на Украине.

В 22:00 под аккомпанемент артистов Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота начнется праздничный салют.

С историей и традициями праздника можно познакомиться в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как отметят День ВМФ во Владивостоке в 2022 году

Рассказываем все самое интересное о Дне Военно-Морского Флота в столице Приморья в 2022 году: история и традиции праздника (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.