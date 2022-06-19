Как отметят День ВМФ во Владивостоке в 2022 году

День ВМФ в 2022 году выпадает на 31 июля. Фото: Владислав ГОЛОСОВ

День Военно-Морского Флота – один из самых значимых праздников для Владивостока, история и жизнь которого тесно связана с морем. Жители столицы Приморья вот уже 83 года подряд отмечают важную дату, ведь город возник как база военного флота и является ею в настоящее время. День ВМФ традиционно пройдет в последнее воскресенье июля, в 2022 году торжество выпадает на 31 число. «Комсомольская правда – Владивосток» начинает рассказывать, как дальневосточная столица отметит одно из самых главных событий. По сложившимся традициям в акватории города пройдет парад кораблей, а вечером будет дан салют.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В 1939 году во Владивостоке впервые прошли колонны корабельных экипажей и роты курсантов.

Торжественная часть праздника. Фото: Правительство Приморского края

Профессиональный праздник у военных моряков появился благодаря великому советскому флотоводцу Николаю Кузнецову. Адмирал предложил правительству тех лет установить официальный праздник в честь ВМФ на 24 июля, надеясь привлечь внимание к флоту и сделать флотскую службу престижной. В результате с 1939 года начали поздравлять и чтить всех, кто причастен к службе на флоте 24 июля, а в 1980 году празднование решили перенести на последний июльский выходной день.

Десятилетия спустя, в 2006 году, президент России подписал указ, которым подтвердил выбранную при советской власти дату празднования Дня ВМФ. Тогда День Военно-морского Флота и получил в нашей стране официальный статус.

ТРАДИЦИИ И ПРОГРАММА

Самые массовые мероприятия в День ВМФ проходят в портовых городах нашей страны: Владивосток, Санкт-Петербург, Севастополь, Астрахань, Калининград, Новороссийск и другие.

Во Владивостоке на протяжении долгого времени все основное действие проходит в акватории Амурского залива, а показательные выступления береговой части на главной сцене праздника – арене ЦСКА (водная станция Тихоокеанского флота). В 2020 году основные события на воде впервые в истории прошли в бухте Золотой Рог, а сам праздник состоялся на набережной Цесаревича.

По новой традиции парад кораблей пройдет в бухте Золотой Рог. Фото: Владислав ГОЛОСОВ

Ежегодно на воде устраивают парад кораблей, которые начинают формировать строй примерно за неделю до праздника. Только представьте, уже с 9 утра коренные жители Владивостока стоят на берегу, чтобы не пропустить главную мощь отечественного флота – ракетные крейсеры, противолодочные корабли, подводные лодки, которые выстроились в одну в линию и ждут своего триумфа.

Конечно же, ни один День ВМФ не проходит без торжественного подъема символов Военно-Морского флота России, а именно церемонии поднятия Андреевского и Государственного флагов.

После первой торжественной части, праздник перемещается на берег, где проходит большой концерт для гостей и жителей города. Соревнования, на которых представители различных флотских профессий демонстрируют зрителям свои навыки. Также проходят показательные стрельбы и демонстрация оружия, которым оснащен флот.

Корабли начнут свое построение за неделю до праздника. Фото: Владислав ГОЛОСОВ

По традиции, грандиозное воскресенье обязательно завершается салютом и фейерверком в честь Дня Военно-морского флота России.

«Комсомольская правда – Владивосток» опубликует программу сразу, как только она будет утверждена и выставлена ТОФ. Как правило, активная подготовка начинается примерно за неделю-две до торжества.

Также надеемся, что в этот раз не повторится прошлогодняя история с плохой эпидемиологической обстановкой и мероприятие будет полноценным.

Завершится праздник салютом. Фото: Владислав ГОЛОСОВ

КАК БЫЛО В 2021?

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 День ВМФ, который выпал на 25 июля, прошел в усеченном и слегка изолированном формате. Так, не было традиционного концерта на берегу и полюбившихся гуляний. Концерт проходил весьма неординарно: в 50 метрах от набережной установили понтон самоходного плавкрана, на котором и выступили артисты. С праздничной программой выступили инструментальный ансамбль «Морпехи России», ансамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю и военный оркестр штаба ТОФ. Концерт длился до позднего вечера.

Салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в 2021 году и 290-летия со дня образования Краснознаменного Тихоокеанского флота прогремел в 22:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Тихоокеанского флота 2023: история и традиции праздника

Как и когда отмечают День Тихоокеанского флота 2023 в России, откуда ведет свою историю праздник, а также интересные факты об этой этой структуре ВМФ в материале «Комсомольской правды» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.