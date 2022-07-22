Все объекты под контролем: общественные наблюдатели и мэрия Владивостока проверяют, как реализуются нацпроекты

Ремонт дворов, дорог, благоустройство общественных пространств – далеко не полный список для проверок. Фото: Милана СОКОЛ

Ремонт дворов, дорог, общественных пространств все эти работы кипят во Владивостоке ежедневно, помогая сделать город лучше. При этом проходят они не только под контролем администрации города, но и неравнодушных жителей. Общественные наблюдатели постоянно выезжают на стройплощадки и составляют чек-листы – это форма обратной связи, в которой указаны замечания, количество выполненных работ и их соответствие графику, наличие удобств для людей с ограниченными возможностями, соблюдение природоохранного законодательства и многое другое. Словом, после осмотра того или иного объекта общественники оставляют замечания или пожелания, которые помогают специалистам мэрии в работе с подрядчиками.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», от пристального внимания проверяющих не уходят даже мелкие детали. Например, на одной из стройплощадок оголены корни деревьев, нет ограждения открытого люка или попросту грязь, которая растаскивается по территории – все замечания сразу фиксируются, передаются в работу специалистам профильных ведомств, и, конечно, оговариваются с подрядчиком.

По словам заместителя начальника управления экономического развития Анжелы Петросян,только с января по июль наблюдатели проверили 34 объекта, составив больше 200 форм обратной связи. Общественники смотрят, как реализуются нацпроекты: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура». Как отметили в городском управлении экономического развития, сейчас администрация взаимодействует с 55 жителями Владивостока, которые готовы внести вклад в развитие родного города. Многие из них сотрудничают с мэрией уже несколько лет.

В этом году под контролем наблюдателей находится 40 локаций. Речь идет о 17 дворах, группе жилых домов, четырех спортивных площадках, четырех дорожных объектах, школе, двух детсадах и даже виртуальном концертном зале, который в конце июня открылся в школе искусств №1 имени С. Прокофьева. Благодаря новому оборудованию ученики теперь могут в отличном качестве в режиме онлайн наслаждаться концертами лучших музыкантов. Не осталась без внимания проверяющихся и масштабная реконструкция стадиона «Авангард». Подробности можно узнать в отдельном материале «Комсомолки».

Стоит также отметить, что раз в квартал в мэрии проходит заседание Проектного комитета, где общественные наблюдатели и сотрудники администрации обсуждают наиболее проблемные вопросы и ищут совместные пути их решения.

– Работа общественных наблюдателей позволяет получить объективную обратную связь о реализации национальных проектов. В течение нескольких лет существования этого института мы убедились в его эффективности, ведь «народный контроль» дает возможность возводить объекты такими, какими их хотят видеть горожане, – поделился первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданные находки и тысячи «квадратов» асфальта: как в столице Приморья благоустраивают придомовые территории

Подрядчики рассказали, с какими трудностями сталкиваются при ремонте дворов во Владивостоке (подробнее...)

«Авангард» выходит на передовую: специалисты рассказали, как во Владивостоке омолаживают 75-летний стадион

Первый этап реконструкции спидвейного стадиона «Авангард» в столице Приморья завершится в срок (подробнее...)