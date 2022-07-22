Аэропорт Владивостока хочет возобновить авиасообщение с Кореей, КНР и Вьетнамом до конца года

Сроки запуска полетов еще не обозначены. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный аэропорт Владивостока рассчитывает возобновить полеты в зарубежные страны. Речь идет об авиасообщении с Вьетнамом, Китаем и Южной Кореей. Об этом сообщил гендиректор МАВ Андрей Виниченко в четверг, 22 июля.

Точных сроков запуска нет, однако переговоры ведутся. По словам Виниченко, все зависит от второй стороны – властей указанных государств. В то же время ситуация остается напряженной. Как писала «КП», рейсов в Корею из России сейчас нет совсем, Китай разрешил запуск лишь одного авиамаршрута – из Москвы в Пекин и Гуанчжоу. В Поднебесной тяжелая обстановка из-за очередной вспышки коронавируса.

Представители Вьетнама настроены лояльно и запустили морское сообщение с Владивостока. Как сообщала «Комсомолка», власти давно рассматривают возобновление полетов, но пока точных сроков никто не знает. Аналогичная ситуация с Таиландом – рейсы планирует запустить тайский перевозчик, но пока не может получить необходимых разрешений. Прорабатывается вопрос запуска маршрута Владивосток – Лаос от авиакомпании iFly.

В то же время МАВ в 2022 обслужил более 834 тысяч пассажиров на внутренних и зарубежных направлениях (26 тысяч), а также планирует развиваться. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» уточнил в пресс-службе воздушной гавани амбиции на улучшение терминала: руководство хочет запустить новый гостиничный комплекс в формате «сухие руки». Чтобы зайти в номера, не понадобиться выходить из здания аэропорта. Проект находится на стадии проектирования – сроки строительства еще не обозначены, уточнили в пресс-службе МАВ.

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