Полиция нашла подростков, которые жестоко избили женщину в Дунае из-за тысячи рублей

Пострадавшая живет не в лучших социальных условиях. Защитить ее было некому. Фото: принтскрин видео.

Полиция Приморья прокомментировала «Комсомольской правде – Владивосток» шокирующую историю, произошедшую в поселке Дунай. Двое подростков избили женщину, требуя вернуть долг в тысячу рублей. Один угрожал и издевался, другой юноша снимал. Личности садистов установлены, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

Парням по 16 лет. Инспекторы работают с фигурантами и их законными представителями. Об истории в полиции узнали благодаря видеороликам, которые также есть в распоряжении редакции. В кошмарных кадрах подростки избивают женщину – вероятно, дверь была не заперта, что позволило ребятам войти.

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», об инциденте редакции рассказал источник в правоохранительных органах. На остальных видео мучители появились с обратной стороны – в роли потерпевших. Неизвестные, вероятно, похитили несовершеннолетних. Одного избили и заставили извиняться – парня, который издевался над женщиной. Второго юношу увезли на лодке в море, после чего оставили на ржавом буе в воде. С ним все хорошо: молодой человек смог выбраться на берег. Но пока неизвестно, каким образом.

Подробности и ужасающие кадры – в отдельном материале «КП». Редакция устанавливает, состоят ли подростки на учете инспекторов по делам несовершеннолетних.

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