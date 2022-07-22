Где моя тысяча рублей, чудовище? В Приморье подросток напал на беззащитную женщину из-за «голодной матери»

Женщина умоляла не трогать ее. Фото: принтскрин видео.

Вопиющий случай произошел в Приморье, а именно в Дунае. Подростки вломились в чужую квартиру, напали на беззащитную женщину и требовали деньги. Все свои отвратительные действия парни сняли на видео.

О случившемся «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали читатели. Все произошло в квартире не самого благополучного вида. Очевидно, что зайти в жилье для приморцам не составило труда, потому что никаких замков, судя по всему, на двери не было. Внутри находилась минимум одна женщина.

Подросток, стоя на стуле перед пожилой женщиной, называл ее чудовищем и требовал тысячу рублей, аргументируя это тем, что у него голодная мать. Не получив ответа, где же деньги, юноша с силой ударил хозяйку квартиры по лицу ногой, хотя та умоляла прекратить и не трогать ее. Но парню показалось этого мало, и он взял в руки деревянный предмет, напоминающий ножку стула. Самое страшное началось тогда, когда в его руках оказалось нечто,на нож, а сам он стал угрожать убийством. В итоге бедная женщина, изнывая от боли, легла на кровать и укрылась одеялом.

Все происходящее снимал на телефон его товарищ.

На этом история не закончилась. Парней нашли и решили проучить. Судя по голосу, сделали это взрослые мужчины. Подростку, который избил женщину, досталось – на видео он держался за лицо и плакал.

Позже парня привели в дом, где живет его жертва. В квартире ее не оказалось, однако приморец все равно извинился и признался, что он совершил отвратительный поступок.

«Видеооператору» еще больше не повезло. Можно сказать, что мужчины похитили его. В распоряжении редакции видеокадры, на которых мстители на лодке довезли подростка до ржавого буя в море и оставили там. Что с ним произошло дальше, неизвестно.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался со следственным комитетом Приморья, чтобы во всем разобраться, ведь пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Почему юноша требовал с женщины деньги, состоят ли дети на учете в ПДН, что сейчас с побитой. Представители ведомства обещали предоставить комментарии позже.

ОБНОВЛЕНИЕ. Инцидент подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю. Личности подростков установлены, с ними и их законными представители общаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Кто именно стал мстителем – еще неизвестно.

– У одного из них [подростков - прим.] произошел конфликт с местной жительницей. Проверка по данному факту продолжается. По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение, – сообщила Ирина Сырова, глава пресс-службы краевого управления МВД.

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