Губернатор Приморья оценил реконструкцию видовой площадке в Арсеньевне: «Это будет знаковое место»

Общественное простраство в Арсеньевском городском округе вскоре преобразится. Фото: Диана Шарафулисламова, правительство ПК.

В Арсеньевне полным ходом идет реконструкция видовой площадки имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. Проект по благоустройству любимого многими общественного пространства разработала известная приморская компания «Конкрит Джангл Архитектура». Как идут работы проверил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На участке ежедневно трудятся больше 30 рабочих и около 20 единиц техники. Как рассказали специалисты пресс-службы краевого правительства, сейчас строители благоустраивают пешеходную зону, занимаются озеленением, возводят павильон. Рабочие трудятся допоздна, свои корректировки в процесс вносит капризная приморская погода, но по расчетам специалистов в сроки они уложатся.

Глава региона посетил стройплощадку и отметил хорошие темпы реконструкции.

– Это будет знаковое место не только для жителей города, но и всего Приморья. Работы еще много, но уверен, что компания в сентябре к дню рождения Владимира Арсеньева закончит реконструкцию видовой площадки, – поделился Олег Кожемяко.

Ход работ проинспектировал глава края. Фото: Диана Шарафулисламова, правительство ПК.

По проекту в месте отдыха появится детская игровая площадка и качели, спортивная зона с воркаут-площадкой. По периметру установят скамейки. Стоит отметить, что дизайн разработан с учетом территории и позволяет вписать пространство в окружающую среду. Кстати, рядом расположен участок хвойного леса, который дополнят молодые деревца. Напомним, именно Concrete Jungle проектировали и строили Нагорный парк во Владивостоке. Команда также разрабатывает креативные проекты по благоустройству других общественных пространств.

Хвойный лес дополнят новыми саженцами. Фото: Диана Шарафулисламова, правительство ПК.

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