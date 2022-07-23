Без картофеля не останемся: фермеров в Приморье поддерживает правительство

В Приморье увеличат урожаи картофеля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во времена, когда под санкции попадают многие компании и товары, в Приморье делают ставку на импортозамещение. Чтобы поддержать местных сельхозпроизводителей, увеличить посевные площади и урожайность, правительство края выделило гранты «Агростартап» на 12 миллионов рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы, гранты пойдут на развитие картофелеводства. Первые, кто смогут ими воспользоваться – представители кооператива «Октябрьский» из Октябрьского муниципального округа и Надеждинского района.

Благодаря подобной поддержке аграрии смогут купить всю необходимую технику, например, тракторы, ботвоудалители, опрыскиватели, картофелекопалки. Как отметили в министерстве сельского хозяйства Приморского края, в этом году силами кооператива «Октябрьский» картофель засеяли на площади 34,3 гектара, согласно бизнес-планам, собрать планируется около 800 тонн урожая

.– К 2027 году посевная площадь будет увеличена более чем в полтора раза – до 54 гектаров, а сбор картофеля почти в два раза – до 1,4 тысяч тонн, – добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что благодаря краевому гранту «Агростартап», местные жители могут начать свое дело. Фермерам при этом правительство выделяет до трех миллионов рублей, а на развитие животноводства – до 5 миллионов.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году в Приморье также запустят агроклассы. Новая сельскохозяйственная программа позволит молодежи получить навыки по выращиванию культур, работе с животными и техникой. А лучшие ученики отправятся на практику в Беларусь.

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