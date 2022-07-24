Юные кондитеры: ребят из приморских социально-реабилитационных центров научили готовить оригинальные блюда

Ребята почувстовали себя кондитеоами. Фото: социально-реабилитационные центры Приморского края.

В социально-реабилитационных центрах Приморского края гуру кондитерских изделий провели необычные мастер-классы для ребят. Во время кулинарных уроков воспитанников научили готовить капкейки, шарлотку и другие сладости. При этом занятия проходили в специальных профориентационных мастерских, которые оборудовали благодаря программе «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Благодаря этому ребята могут оттачивать навыки по отдельно разработанным образовательным программам – швейное, кулинарное, гончарное, издательское дело и парикмахерское искусство.

Мастер-классы и уроки по выпечке приурочили к Международному дню торта, «КП-Владивосток» недавно подробно рассказывала о любимом дне сладкоежек.

–Так, в Находкинском социально-реабилитационном центре «Альбатрос» ребята приготовили торт, а в Лесозаводском СРЦН «Жемчужинка» прошел мастер-класс по приготовлению авторских капкейков. Ребята учились пользоваться кондитерскими инструментами и осваивали интересные рецепты. К празднованию присоединились и воспитанники Артемовского СРЦН – для них был организован «День сладкоежки», – поделились специалисты министерства труда и социальной политики Приморья.

В процесс приготовления все включились с радостью. Фото: социально-реабилитационные центры Приморского края.

В профориентированных мастерских подростки получают знания об особенностях той или профессии, узнают об учебных заведениях края, получают знания об организации производственных процессов. Каждый здесь может найти занятие по душе и расширить кругозор.

Выпускница французской школы Le Cordon Bleu: В Приморье люди боятся пробовать новые десерты

Обладательница звания «Миссис России» поделилась своим опытом и рассказала об особенностях профессии кондитера (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.