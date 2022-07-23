Наталья Галат собственной персоной. Фото: Наталья Галат, @tort.bureau

Кто не любит полакомиться воздушным, тающим во рту кусочком торта? В наше время большое разнообразие десертов: от сдержанных до экстравагантных, от шоколадных до нежно-ягодных. Ни один праздник не обходится без такой сладости, но мало кто знает, что 20 июля отмечали Международный день торта. По такому поводу ведущие радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM побеседовали с Натальей Галат, кондитером, выпускницей школы Le Cordon Bleu (Франция), консультантом по кондитерскому искусству. Кстати говоря, наша героиня – неоднократная обладательница различных титулов с конкурсов красоты. Например, в этом году она стала «Миссис FASHION Россия Мира 2022».

Наталья Галат в гостях радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Фото: Милана СОКОЛ

– Почему решили стать кондитером?

– Всегда было любопытно, как можно сделать изящный и при этом вкусный десерт. Мне нравится возможность творчества и профессионального роста. Например, увидела красивое дерево и хочется повторить это из шоколада, но уже как декор для торта. Смешивать интересные продукты, вносить новое в состав, продумывать детали – из этого и складывается творчество.

– При создании десертов придерживаетесь классических рецептов или экспериментируете?

– Для меня основа кондитерского дела – это классика, хотя немного экспериментов не помешает. Но большее предпочтение отдаю именно французской классике. У меня есть свой топ трех французских десертов: «Крем-брюле», «Шарлот», «Конкорд».

Каждое изделие – настоящее произведение искусства. Фото: Наталья Галат, @tort.bureau

– Какие рецепты в России настолько модифицировались, что не все люди знают, что десерт на самом деле французский?

– Десерты вполне узнаваемы. В том числе «Наполеон», хотя во Франции он называется «Мильфей», что в переводе означает «тысячи слоев». Подача и технология у нас немного отличается. Французы не понимают, как можно смешивать масло и сгущенное вареное молоко, ведь у них совсем другой крем. Тем не менее, это отголосок десерта «Мильфей».

– Расскажите про этапы создания торта. С чего лучше начать?

– Начните с идеи вкуса. Если мы хотим клубнику-ваниль, то начинаем продумывать из чего будет эта конструкция. Какой нужен мармелад, бисквит, крем и декор. Затем медленно начинаем складывать в готовую композицию. У меня есть авторский торт «Галат», который передает вкус вареного сгущенного молока. Он пропитан детством в нашем понимании… Такие десерты отзываются и придают нотки ностальгии. При всем этом я решила добавить что-то по-французски легкое и нежное. У него карамельные коржи, прослойка из карамелизированных яблок и мусс на основе соуса «Дольче».

– Самый необычный заказ, который вы делали?

– Готовила самый большой торт в своей жизни. Он весил 15 килограммов, был разбит на составные части, затем на месте уже собирала его в единую конструкцию. На приготовление ушло четверо суток. Еще один раз мне прислали техническое задание, где поэтапно расписали с какой стороны и под каким углом должен располагаться каждый элемент декора. Я отказалась от такого заказа, но это и вправду был необычный случай.

Кондитер создает красивые десерты. Фото: Наталья Галат, @tort.bureau

– Какой десерт вам больше всего не нравится в приготовлении?

– «Макарон». Они очень капризные в приготовлении. Если закажут партию таких десертов, я постараюсь переубедить взять что-нибудь другое.

– С чего стоит начать кондитерское дело?

– Для начала придется обзавестись всем необходимым для создания десертов, а это недешево. Далее можно приступить к приготовлению легкого – кексов или пирогов. Побольше свободного пространства, нужных ингредиентов, любви к этому делу – и можно начинать. Для новичков могу дать легкий рецепт банановых оладий. Вам понадобится: банан, яйцо, три столовых ложки муки и немного разрыхлителя. Все это перемешиваем. Четыре оладья готовы. Вкусно и быстро!

Некоторые торты кажутся особенно сложными в изготовлении. Фото: Наталья Галат, @tort.bureau

– Какие десерты чаще всего заказывают в Приморском крае?

– Я пытаюсь ввести больше французских десертов, но пока это плохо удается. Все дело во вкусовых стереотипах и страхах. Люди боятся пробовать новое, вдруг это будет невкусно, пустая трата денег и так далее. По моим наблюдениям у Дальнего Востока есть три фаворита: «Наполеон», «Медовик», «Анна Павлова».

– Есть мнение, что с шоколадом работать тяжело, это действительно так?

– Существует процедура темперирования шоколада, для нее нужны определенные условия. Шоколад доводят до одной температуры и резко охлаждают. Нужен постоянный поток холодного воздуха под кондиционером, примерно 18 градусов. Приходится выбирать: либо работать в закрытой холодной комнате, либо не делать конфеты.

– В кондитерской сфере есть мода и тренды?

– Мода существует именно в декорировании десертов. В России пару лет назад был тренд на торты с шоколадными подтеками. Во Франции же все должно быть элегантным и минималистичным. Когда я училась, в школе Le Cordon Bleu было заведено железное правило: что внутри торта, то и снаружи. Если начинка апельсиновая, то снаружи должна быть соответствующая декорация, допустим, цедра. Если смотреть далеко в прошлое, то 11 лет назад профессионального кондитерского дела как такового не было. Сейчас мы можем наблюдать стремительное развитие.

– Интересна реакция людей на ваши торты?

– На свадьбе я дожидаюсь момента, когда молодым вынесут торт. Первоначальная реакция – то, что всегда интересно. Я это называю зрительный контакт с десертом. Хочется увидеть, доволен ли человек результатом. Одна из любимых реакций: «Ой, красоту такую жалко резать».

Полностью послушать подкаст можно здесь:

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