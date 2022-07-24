Не осознают последствия своих действий: как владивостокцам решить одну из самых актуальных проблем города

Чистота города в руках его жителей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток хоть и не является самым грязным городом России, но и самым чистым его трудно назвать. По данным Росстата, дальневосточная столица занимает 48 место в топе неприглядных населенных пунктов страны в плане мусора и прочего. «Комсомолка» разобралась, что конкретно загрязняет приморский центр, а также нашла один из вариантов решения ситуации.

Годовой выброс загрязняющих веществ в городе – 59,9 тысячи тонн. Почти 60% от этого количества приходится на автотранспорт, остальное – на теплоэлектростанции. Автомобильные загрязнения – это проблема, с которой борются по всему миру, создавая альтернативные экологическое топливо и средства передвижения.

В год жители Владивостока, как мы уже писали, производят порядка 600 тысяч тонн в год отходов. Но именно в этой сфере помочь может каждый – улучшится ли ситуация с мусором или нет, зависит исключительно от нас. Речь и про разумное потребление, и про раздельный сбор, и собственное бережное отношение к природе (банально – донести фантик от конфеты до урны), и многое другое.

– Я считаю, что мы в Приморье делаем значительные шаги по борьбе с мусором. Установлено около 750 контейнеров для раздельного сбора во Владивостоке, Артеме, Надеждинском районе, – поделилась с нами Софья Вавилова, координатор волонтерского движения «Раздельный сбор» и соучредитель некоммерческой организации «Зеленый маяк». – Я работаю в этом направлении уже больше четырех лет и могу проследить за динамикой развития. Она показывает, что жители заинтересованы, чтобы город становился чище, появлялись новые оборудованные мусорные площадки, и готовы помогать в уборке. Но не хватает экологического просвещения населения. Люди не до конца осознают последствия своих действий. И в первую очередь, это касается взрослых. Что касается детей – в школах сейчас достаточно много уделяется внимания экологическим проблемам.

Чтобы помочь заинтересованным людям в решении «мусорных» проблем, даже приложение специальное разработали. Называется «Госуслуги. Решаем вместе». Не убирают отходы возле дома? Нет контейнеров? Не хватает урн? Обо всем этом можно сообщить через приложение.

– Если говорить о новом сервисе, нужно сделать так, чтобы об этом знало максимально большое количество граждан. Чтобы люди подключались и помогали решать проблемы через приложение. Важное информировать население. И вот такие сервисы, которые появляются, я думаю, должны быть направлены на это.

Помните советский плакат «Ты записался добровольцем?» Вот так же и мы спрашиваем – а вы помогаете городу быть чище?

Скачать приложение можно по ссылкам:

Android

iOS

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.