Приморский океанариум приостановил работу дельфинария из-за романтичного артиста

Фото: Приморский океанариум

В Приморском океанариуме – одном из самых внушительных в России – приостановили работу дельфинария. Шоу на острове Русском «сорвал» морж Миша, так как ушел в незапланированный отпуск. У животного начался амурный период, сообщили в пресс-службе Приморского океанариума. В организации планируют, что тоска по женщинам у моржа скоро пройдет.

– Надеемся, что в скором времени любовная тоска прекратит терзать нашу звезду и программа снова будет радовать наших гостей, – сообщили в океанариуме, добавив, что о возобновлении работы дельфинария сообщат отдельно.

Получить деньги за уже купленные билеты можно в рамках возврата. Правила указаны на сайте организации. Напомним, дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей, расположен в правом крыле. Миша – один из гвоздей программы, поэтому шоу без него было бы скудным.

В Приморском океанариуме Миша живет 12-й год, он – найденыш, привезенный с Чукотки. Сотрудники долгое время кормили его молоком из бутылочки, а потом перевели на рыбную диету: корюшку, сельдь, минтай. В день морж съедает 30 килограмм рыбу. Тренируют Мишу Антон Орлов и Михаил Моршин. Они рассказали, что артист бывает капризным.

В этом году ажиотаж гостей и жителей Приморья чуть ниже, чем в прошлом году. Как ранее писала «КП», летом 2021-го посетить океанариум было невозможно из-за огромного количества людей, желающих посмотреть экспозиции.

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