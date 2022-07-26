Завершены трехдневные поиски пары грибников, пропавших в Приморье

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье завершены поиски пары, которая отправилась за грибами и перестала выходить на связь. 23 июля супруги Игорь и Елена Воробьевы ушли в лес в поселке Рыбачий (Надеждинский район). Во вторник, 26 июля, пару обнаружили, сообщили в организации «Примпоиск».

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», пара оставила машину в километре от поселка Рыбачий в сторону Тавричанки и потерялась в лесу. Супругам удалось позвонить на 112 и сообщить о ситуации. На поиски вышли кинологи и специалисты МЧС, полицейские Надеждинского района, а также около 50-ти волонтеров. Пропавших нашли живыми и здоровыми. Детали их пребывания в лесу не разглашаются.

В то же время остается без вести пропавшей жительница Магадана, которая отправилась в Фокино за грибами и потерялась в лесу. Валентина Гарбузова – пенсионерка. Подробности – в материале «КП».

Фото: Примпоиск

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